Ultime battute di calciomercato, ma per gli svincolati ci sarà ancora tempo per trovare la migliore sistemazione. Tra coloro che attendono la giusta chiamata, vi è anche Rolando Bianchi, l’ex attaccante della Reggina, a dialogo con Taibi qualche mese addietro senza che vi sia stato un seguito, ed ultimamente accostato all’Albinoleffe.

Intervistato dai colleghi di TuttoC.com ha parlato delle sue ambizioni e del suo futuro, di seguito qualche passaggio: “Confermo, come già aveva dichiarato il DS Giacchetta, che io e lui ci conosciamo da anni, ma confermo anche che non ho avuto alcun contatto con il club lombardo.

Vista la mia condizione fisica, credo di star meglio di molti altri calciatori, certe strane voci su di me sono completamente false. E’ vero che sono fermo da un anno, ma mi sono sempre allenato.

Mi sento un giocatore importante, conosco il mio valore, e dico quindi che preferirei una Serie B, ma sono disposto a valutare anche altri progetti interessanti in C, soprattutto se ci fosse modo di pensare anche al mio futuro, magari con ruoli dirigenziali”.