Calcio – Curioso il record della Sicula Leonzio riguardo l’iscrizione al campionato

Da anni, troppi anni, assistiamo puntualmente a vicende incredibili che vedono coinvolto il mondo del calcio. Con la serie A che vive una realtà a parte, le difficoltà dal punto di vista economico si manifestano in serie B, ma soprattutto in C. Mancate iscrizioni, fallimenti, fideiussioni mal presentate o presentate in ritardo. E poi ricorsi, controricorsi, penalizzazioni, esclusioni delle società a campionato in corso. Ma ci sono anche le eccezioni, cioè percorsi di società che una volta rientravano nella normalità e che oggi, invece, attirano l’attenzione per puntualità e precisione. In questo senso c’è chi addirittura va oltre la normalità, come la Sicula Leonzio, che ha presentato la sua domanda di iscrizione al campionato con abbondante anticipo, così come recita il comunicato ufficiale:

“La Sicula Leonzio comunica il primo passo fatto in vista della terza partecipazione consecutiva al campionato della terza serie nazionale, ormai alle porte. Nel solco di una linearità progettuale tracciata dal presidente Giuseppe Leonardi.

In data odierna, il segretario generale Alessandro Raffa ha depositato negli uffici della Lega Pro di Firenze tutti i documenti necessari per l’iscrizione del club al campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2019/20. La Sicula Leonzio è stata la prima società a depositare in Lega la documentazione”.