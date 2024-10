Calcio, recuperi serie C. I risultati e la nuova classifica

Adesso tutte alla pari. Si sono giocati nella giornata di ieri i due recuperi del campionato di serie C girone C con la Paganese che ha interrotto la mini serie positiva del Catania battendolo per 3-1, mentre a Vibo è pareggio tra la formazione di casa ed il Catanzaro che non riesce più ad intraprendere un percorso di svolta. Risultati dei recuperi e nuova classifica

Paganese – Catania 3-1

Vibonese – Catanzaro 0-0

CLASSIFICA

Reggina 46

Monopoli 37

Bari 36

Ternana 36

Potenza 36

Catania 27

Catanzaro 26

Vibonese 25

Casertana 25

Teramo 24

Paganese 24

Avellino 23

V. Francavilla 22

Cavese 21

Viterbese 21

AZ Picerno 17

Bisceglie 13

Rieti 12

Sicula Leonzio 11

Rende 10