Calcio – Recupero prezioso per il Catanzaro. La Reggina inchiodata a quota 11. La nuova classifica

Si sperava nel primo recupero per riuscire a guadagnare qualche punticino e quindi migliorare una classifica sempre precaria per la Reggina. E’ finita, invece, con un’altra sconfitta per gli amaranto che rimangono a quota 11, molto vicini alla zona pericolo. Decisamente meglio per il Catanzaro che prosegue la sua striscia positiva ed avanza verso la parte più alta della graduatoria.

CLASSIFICA

Juve Stabia 29

Rende 27

Trapani 25

Catania 24

Catanzaro 23

Vibonese 20

Casertana 18

Sicula Leonzio, Potenza 17

Monopoli 15

Cavese, Francavilla 13

Reggina, Siracusa, Bisceglie 11

Rieti 10

Matera 3

Paganese 3

Viterbese 1