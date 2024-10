Calcio – Altro primato per la Reggina, Bari sempre secondo

Primato in classifica nonostante la sconfitta. Per la Reggina si è ridotto il margine di punti sul Bari che, comunque, a nove giornate dalla conclusione, rimane consistente. Ed è anche primo posto in classifica per quello che riguarda la presenza di pubblico sugli spalti, visti i numeri che si sono registrati in occasione del match giocato al Granillo contro il Monopoli, giornata in cui è stata riaperta la Curva Nord. Questa la graduatoria delle prime tre posizioni:

Reggina-Monopoli: 12.046 spettatori (6.233 paganti + 5.813 abbonati)

Bari-Avellino: 11.568 spettatori (3.762 paganti + 7.806 abbonati)

Catania-Vibonese: 4.590 spettatori (1.258 paganti + 3.332 abbonati)