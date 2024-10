Calcio – Reggina, che occasione persa. La nuova classifica

Prima sconfitta del breve periodo Drago, inaspettata. La tifoseria amaranto era già rimasta delusa dalla brutta prestazione al Granillo contro il Potenza, la battuta d’arresto in Puglia ha creato ulteriori malumori. Un’altra occasione persa in quella che è la rincorsa ai play off, con la concorrenza che si fa strada e la penalizzazione che sta per arrivare:

Catania-Paganese 2-1

Cavese-Viterbese 1-1

Sicula Leonzio-Vibonese 2-0

Bisceglie-Rende 2-1

Monopoli-Juve Stabia 0-0

Potenza-Siracusa 2-0

Virtus Francavilla-Reggina 1-0

Casertana-Matera 3-0 a tavolino

Rieti-Trapani lunedì ore 20.45

Riposa: Catanzaro

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Juve Stabia (-1) 58

Trapani (-1) 51

Catania 50

Catanzaro 48

Monopoli (-2) 38

Casertana 38

Reggina (-2) 37

Vibonese 35

Potenza 34

Virtus Francavilla 33

Rende (-1) 32

Cavese 31

Sicula Leonzio 31

Viterbese 29

Rieti (-2) 22

Siracusa (-1) 22

Bisceglie 22

Paganese 9

Matera escluso dal campionato