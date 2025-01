Calcio: ricordate Tullberg? Un flop con la Reggina, adesso sulla panchina di una grande d’Europa

Nella giornata di ieri il Bologna ha conosciuto la sua prima storica vittoria in Champions riuscendo a ribaltare il risultato contro il Borussia Dortmund. Esaltazione da una parte, grande delusione dall’altra e una conseguenza pesante per il tecnico Sahin, esonerato qualche ora dopo il match.

La gloriosa società tedesca ha per il momento affidato la panchina a Mike Tullberg che i tifosi della Reggina ricorderanno certamente non per le sue prodezze ma per essere stato una vera e propria meteora. Lo portò in amaranto l’allora presidente Lillo Foti nella stagione 2007-08 facendogli firmare addirittura un contratto pluriennale, ma quella esperienza durò veramente poco con sole 7 presenze tra campionato e Coppa Italia e la cessione a fine stagione.

Contro il Werder Brema sarà lui ad andare in panchina alla guida del Dortmund dove dal 2019 allena le giovanili. Magari da tecnico avrà più fortuna…