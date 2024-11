Calcio: Inzaghi coglie un’altra occasione per parlare anche di Reggina

Agli allenatori si chiedono i risultati, ma non sempre se questi ultimi vengono raggiunti, al tecnico vengono riconosciuti dei meriti. Poi ci sono anche gli imprevisti, le decisioni affrettate, le situazioni clamorose come quella vissuta la scorsa estate a Reggio Calabria. Pippo Inzaghi è riuscito negli ultimi tre anni a concentrare tutti questi aspetti e nel corso della lunga intervista rilasciata a Dazn, li ha anche raccontati. Ovviamente la parte estratta è quella che si riferisce anche alla Reggina:

“Gli ultimi anni sono stati difficoltosi. A Reggio Calabria abbiamo ottenuto un ottimo risultato, a Brescia sono stato esonerato da terzo in classifica. Anche a Salerno si stava lavorando bene, non ho capito l’esonero, ma è un capitolo chiuso, a Salerno vivo e sto bene. Come sono stato benissimo a Reggio Calabria, Benevento, Brescia e Salerno, anche a Verona. Io mi nutro proprio di questo, non conta la categoria, cercherò il progetto giusto per divertirmi“.