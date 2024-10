Calcio – Reggina, la delusione Mezavilla ed avventura al capolinea

Nel gruppo dei tanti calciatori che stanno per salutare la Reggina, ci sarebbe anche Adriano Mezavilla. Per il brasiliano l’avventura con la maglia amaranto è praticamente al capolinea secondo quanto riferiscono i colleghi del Corriere dello Sport, visto che per il giocatore sarebbe pronto il trasferimento alla Juve Stabia, squadra con la quale ha già giocato in passato e trascorso probabilmente gli anni migliori della sua carriera.

Mezavilla era stato acquistato dal coordinatore dell’area tecnica Basile, dopo il no ricevuto da Stefano Botta, perno del centrocampo della passata stagione ed elemento ritenuto anche dal nuovo comparto tecnico tra quelli che avrebbero meritato il rinnovo.

Adriano Mezavilla avrebbe dovuto dare ad una squadra giovane qualità ed esperienza, cosa mai avvenuta in questo percorso andato oltre il giro di boa. Esordio a Rende da centrale di difesa per una serie di defezioni, un’ottima prestazione in casa contro il Catanzaro la partita successiva, poi quasi il nulla ed un rendimento sempre al di sotto delle aspettative.