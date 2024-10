Calcio – La Reggina recupera punti alle dirette concorrenti. La nuova classifica

Una giornata per i tifosi della Reggina bellissima, per la vittoria, per lo spettacolo. La partita perfetta giocata contro una delle squadre più forti di questo campionato e conclusasi con un risultato largo quanto meritato.

E nel giorno del ritorno al successo, anche una serie di risultati favorevoli, tanti pareggi fra le dirette concorrenti, che consentono alla squadra di Drago di recuperare punti su tutti.

Questo il quadro completo dei risultati:

Paganese – Casertana 2-2

Reggina – Catania 3-0

Rende – Cavese 3-3

Catanzaro – Sicula Leonzio 3-0

Viterbese – Vibonese 0-0

Potenza – Bisceglie 1-0

Monopoli – V. Francavilla 1-1

Siracusa – Matera 3-0 a tavolino

Juve Stabia – Rieti lunedi 1-1

CLASSIFICA

Juve Stabia 64

Trapani 61

Catania 57

Catanzaro 54

Potenza 46

V. Francavilla 42

Viterbese 41

Monopoli 41

Vibonese 41

Casertana 41

Cavese 40

Sicula Leonzio 39

Rende 37

Reggina 36

Siracusa 29

Rieti 29

Bisceglie 28

Paganese 13

