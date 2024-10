Calcio – Il percorso della Reggina fino alla sosta. La classifica attuale

Quattro giornate alla conclusione del girone di andata, cinque prima di arrivare alla sosta. Si giocherà fino al 22 di dicembre, giorno in cui avrà inizio il ritorno, poi la lunga pausa fino a quasi la metà di gennaio.

La Reggina, ancora imbattuta e con il primato in classifica che saldamente conserva, fino alla sosta dovrà scendere in campo con: Rende in casa nell’anticipo di domani sera alle 20.45, a seguire trasferta temibile contro il Teramo (1 dicembre), domenica (8 dicembre) al Granillo con la Viterbese, poi Sicula Leonzio in trasferta (15 dicembre) e V. Francavilla a Reggio (22 dicembre). Questa la classifica attuale:

CLASSIFICA:

Reggina 37

Monopoli 31

Ternana 30

Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana 21

Viterbese 21

Vibonese 20

Catania 20

V. Francavilla 19

Cavese 17

AZ Picerno 16

Paganese 16

Avellino 14

Rieti 11*

Bisceglie 10

Sicula Leonzio 10

Rende 10

*1 punto di penalizzazione

