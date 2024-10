Cozza: ‘Reggina, continua così. Tifosi straordinari. C’è un giocatore che mi somiglia’

Capitano indimenticato, bandiera amaranto, oggi al servizio della Reggina di Gallo come capo scouting ma anche per quello che riguarda il settore giovanile. Ciccio Cozza ha detto la sua ai colleghi di Gazzetta del Sud sulla Reggina di oggi: “E’ gratificante la risposta del pubblico dopo le difficoltà del recente passato. La squadra fa bene ma resta sempre un ambito di Lega Pro; questo testimonia che i nostri tifosi sono eccezionali e che sognano davanti alle continue imprese dei propri beniamini, come probabilmente non si aspettava nessuno.

Adesso, però, bisogna continuare a lottare sempre ed a stare lì. Un giocatore che mi somiglia? Bellomo.

La Reggina sta vivendo un momento magico, ma anche la città ed il sottoscritto, una splendida vetrina su scala nazionale. Reggina, Bari e Ternana saranno le squadre che si daranno battaglia fino alla fine. Il Rieti? Si sapeva già, oggi basta adottare punizioni severe per evitare di falsare il campionato”.

