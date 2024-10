Falcomatà-Gallo: appuntamento al Granillo per la stretta di mano?

Per anni, cinque o forse sei, ci siamo tutti posti lo stesso interrogativo: quando torneremo a parlare di calcio, mettendo da parte difficoltà economiche, aule di tribunali sportivi, problemi e depressione? Undici mesi addietro, grazie all’arrivo di Luca Gallo, la storia della Reggina è stata totalmente ribaltata, trasformando un possibile fallimento in una grande solidità economica e strutturale della società. Sono state modificate le ambizioni, anzi stravolte, si è tornato a pensare in grande.

Oggi la squadra di Toscano è in testa alla classifica del campionato di serie C, risulta insieme a Juventus, Liverpool e Ajax ancora imbattuta in ambito europeo, ha messo uno dietro l’altro una lunga serie di record, eppure si è trovato spazio per parlare d’altro. Incredibile. Le polemiche di questi giorni sono andate decisamente oltre, il botta e risposta tra la Reggina e l’Amministrazione Comunale ha sorpreso un pò tutti, soprattutto coloro che nel corso di questi mesi, erano presenti a tutte quelle manifestazioni pubbliche in cui i diretti interessati hanno parlato di obiettivi da raggiungere lavorando sempre insieme verso la stessa direzione.

La tifoseria da troppi anni era in attesa di momenti calcistici così, ci si vuole godere questo straordinario percorso e nessuno ha intenzione di ridimensionare un entusiasmo arrivato a livelli altissimi. Mister Toscano e tutto il gruppo di calciatori stanno dando risposte forse anche oltre ogni aspettativa e, probabilmente, sono i primi a rimanere spiazzati davanti ad argomentazioni che si allontanano di molto dal rettangolo di gioco. Due giorni dedicati a vicende extra campo riteniamo siamo troppi in questo momento, speriamo di non tornarci più.

Allo stesso tempo lanciamo una proposta che riteniamo possa essere condivisa, una chiacchierata chiarificatrice ed una stretta di mano tra persone intelligenti come lo sono il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il presidente della Reggina Luca Gallo. Sarebbe il massimo se questo avvenisse sabato sera allo stadio, sotto gli occhi dei tifosi, in occasione di Reggina-Rende, per poi insieme sperare di festeggiare l’ennesimo successo degli amaranto.