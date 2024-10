Calcio – Reggina Under 17 senza ostacoli ed a punteggio pieno. Pari per l’Under 15

Terza vittoria su altrettante gare per la formazione under 17 allenata dal tecnico Tobia Assumma. Superando anche Sicula Leonzio grazie alle reti di Bezzon e Domanico, gli amaranto mantengono la testa della classifica in coabitazione con il Matera.

Cinque punti in tre gare per la compagine under 15 di mister Mangano. Sul finire della prima frazione, Reggina avanti con Golia. A metà ripresa il pareggio siciliano con Carasi

UNDER 15

REGGINA – SICULA LEONZIO 1-1

Marcatori: 43’ Golia, 67’ Carasi

REGGINA: Tortorella, Diurno, Malara (80’ G.Gatto), Casile (80’ Crea), Bordò, Falzia (83’ Oriente), Foti (62’ Fascetti), Golia (80’ Gatto), D’Agostino, Zucco, Hilal All. Mangano

SICULA LEONZIO: Lissandrello, Benfatto, Sanzo (67’ Messina), Nobile, Carasi, Patanè, Russa, Castellese, Platania (60’ Giannetto), Scaletta, Brancaforte All. –

Arbitro: Idone di Reggio Calabria

Ammoniti: D’Agostino, Zucco, Fascetti, Carasi, Castellese, Messina

Risultati

Catania-Vibonese (rinviata); Catanzaro-Matera 2-1; Reggina-Sicula Leonzio 1-1

Rende-Monopoli 2-1; Trapani-Francavilla 2-0; riposa: Siracusa

Classifica

Trapani 9, Reggina 5, Catanzaro 5, Rende 4, Catania** 3, Monopoli* 3, Matera 3, Sicula Leonzio 2, Vibonese* 1, Virtus Francavilla 1, Siracusa* 1.

*Una gara in meno

** Due gare in meno

UNDER 17

REGGINA – SICULA LEONZIO 2-1

Marcatori: 6’ Bezzon, 52’ Sottile, 85’ Domanico

REGGINA: Lofaro, Nemia, Criaco, Bezzon (60’ Cama), Scalise, Misiti, Provazza (90’ Puggioni), Ambrogio, Domanico (90’ Giardiniere), Verteramo, Rao (63’ Benedetto) All. Assumma

SICULA LEONZIO: Governali, Giuffrida, Bonaccorso, Catania, Bonura, Bertolo, Strano, Mazzoni, Tardo, Sottile, Jaiteh All. Russo

Ammoniti: Criaco, Misiti, Jaiteh,

Risultati

Catania-Vibonese (rinviata); Catanzaro-Matera 3-4; Reggina-Sicula Leonzio 2-1; Rende-Monopoli 1-1; Trapani-Francavilla 1-1; riposa: Siracusa

Classifica

Matera 9, Reggina 9, Sicula Leonzio 6, Monopoli* 4, Virtus Francavilla 4, Catania** 3, Catanzaro 3, Trapani 1, Rende 1, Vibonese* 0, Siracusa* 0.

*Una gara in meno

** Due gare in meno

Fonte: reggina1914