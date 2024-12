Calcio: ReggioRavagnese, si dimette mister Misiti… anzi no

Giornata convulsa in casa della società reggina. Adesso si riparte

“La società comunica che il tecnico della Prima squadra, Giuseppe Misiti, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. La società ha deciso di rispettare e accettare la volontà di mister Misiti, ringraziandolo per la professionalità dimostrata nel corso della sua permanenza alla guida della squadra e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera“.

Questo il comunicato pubblicato nella giornata di ieri dall’Asd ReggioRavagnese nella propria pagina facebook per annunciare l’addio del tecnico, qualche giorno dopo la rocambolesca e inaspettata sconfitta contro la Gioiese, che ha impedito alla squadra di agganciare il primo posto in classifica, oltre ad aver segnato la prima sconfitta stagionale.

Poi il lungo confronto con la società in serata e le rassicurazioni della stessa nei confronti del tecnico, hanno riportato tutto alla normalità e indotto Misiti al ritiro delle dimissioni con l’obiettivo che rimane quello di inizio stagione, la promozione in serie D.

fonte foto: facebook ASD ReggioRavagnese 1960