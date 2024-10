Calcio – Rieti salvo, nessuno scossone in classifica

Domenica la squadra non è scesa in campo. La società torna al vecchio proprietario

“È ufficiale: Riccardo Curci è tornato in possesso del Rieti. Summit questo pomeriggio (ieri) dal notaio Gianfelice in viale Matteucci. L’ex patron torna indietro di un mese e si riprende la società dalle mani di Italdiesel, a cui aveva ceduto lo scorso 15 ottobre. Giuseppe Troise si è dimesso dal ruolo di amministratore unico.

A ufficializzare il tutto è l’avvocato di Curci – che non ha rilasciato dichiarazioni uscendo dal notaio – Antonio Schilirò:”Abbiamo terminato l’accordo. Tutto apposto. Riccardo Curci, sarà lui ad adempiere a tutte le obbligazioni che riguardano il Rieti”. Obbligazioni che in primis riguardano il pagamento dello stipendio ai calciatori per sbloccare lo stallo dovuto allo sciopero dei calciatori e tornare in campo, a partire dalla gara di domenica ad Avellino.

Da domani (oggi) la squadra tornerà ad allenarsi”.

fonte: www.rietilife.com