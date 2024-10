Calcio – Ripescaggi, questione chiusa? Assolutamente no, intanto ufficiale il girone della Reggina

Ci siamo? Forse. Nel senso che chiusa la questione ripescaggi con la decisioni del Collegio di Garanzia del Coni e con la diramazione dei calendari programmata per oggi, il campionato di serie C dovrebbe ripartire. Sempre che le squadre interessate e che si sono viste bocciare i vari ricorsi, non intendano ripartire dal TFN, così come ha dichiarato nella serata di ieri il presidente Frattini: “Io optavo per un campionato a 22 squadre con l’accoglimento dei ricorsi- ha precisato Frattini – Il collegio ha ritenuto di confermare il torneo a 19 con una pronuncia di inammissibilità in cui si dice che sostanzialmente quei ricorsi dovevano essere proposti davanti alla giustizia endofederale, quindi inammissibile per avere sbagliato il giudice a cui andare”. Se lo vorranno, potranno ripartire davanti al Tribunale federale della Figc e proporre le stesse contestazioni”.

Percorso già anticipato dal Catania che dopo la prima decisione, quella della FIGC del blocco ripescaggi, aveva già presentato ricorso al TFN che verrà discusso nel pomeriggio di oggi. Intanto ufficializzati i gironi, l’unico a 19 squadre quello C:

GIRONE C:

Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.