Calcio – Riscatto Siracusa, il Rende sprofonda. E’ crisi vera

Partita giocata a porte chiuse. Il momento no dei biancorossi continua

Nel giorno di Reggina-Potenza si è giocato anche il match tra il Rende ed il Siracusa. Due squadre in crisi di risultati e soprattutto i calabresi, fermi al palo da tanto tempo.

Hanno vinto gli aretusei grazie alla rete di Suarè al minuto 65, un solo gol sufficiente a portare a casa tre punti preziosissimi e utili ad interrompere un ciclo di tre sconfitte consecutive, l’ultima proprio con la Reggina.

Per il Rende di Ciccio Modesto è crisi vera, profonda. Solo due punti nelle ultime nove gare ed una classifica che si è nel tempo modificata, fino a mettere oggi in seria discussione la possibilità di rimanere dentro la griglia dei play off. E’ il momento più difficile dopo un avvio di stagione addirittura entusiasmante.