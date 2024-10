Calcio – Roccella, buon test contro il San Luca

Nella prima uscita stagionale al cospetto di una formazione anche se di due categorie inferiori, ci riferiamo al San Luca che comunque reciterà un ruolo importante nel girone B di Promozione, utili indicazioni per mister Giampà che tutto sommato si può ritenere soddisfatto. Peraltro al mattino il gruppo aveva svolto un duro lavoro, Malerba e compagni erano stati impegnati nelle così dette ripetute.

Il riconfermato condottiero amaranto nella prima frazione dell’amichevole diretta dal preparatore dei portieri, Telli, aveva fatto scendere sul manto erboso del “N. Muscolo” un undici inedito, ben sette gli under, facendo riposare molti degli ipotetici titolari, utilizzati comunque nella seconda frazione. Il risultato finale ha visto prevalere per 5 a 2 la formazione cara al trio dirigenziale, Franco-Misiti-Squillace, andata al riposo col minimo vantaggio grazie ad una prodezza su calcio di punizione dai diciotto metri dello specialista Catalano.

Nei secondi quarantacinque minuti, anche mister Panarello ha rivoluzionato lo schieramento facendo scendere in campo il resto dell’organico al momento a disposizione, le altre marcature portano la firma di due nei entrati, il difensore croato,Vuletic e l’attaccante Faella. Oggi ancora doppia seduta, così come al sabato, mentre domenica ancora sul terreno amico verrà affrontato in amichevole il Soriano, formazione che prende parte al campionato di Eccellenza.