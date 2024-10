Calcio – S. Giorgio, che colpi! Arrivano un bomber ed un centrocampista

Il progetto del San Giorgio Calcio prosegue a gonfie vele. L’ottimo mercato sin qui svolto non può che soddisfare complessivamente la dirigenza neroverde, pronta a presentarsi ufficialmente tra qualche giorno, assieme all’organico che battaglierà da protagonista nel prossimo campionato. La società di Boschicello, sotto l’occhio vigile dei dirigenti neroverdi, ha iniziato da lunedì 20 agosto la propria preparazione in vista di un’avvincente rincorsa alla Promozione di un San Giorgio rinnovato nell’organico ma pur sempre ambizioso.

Pertanto, i neroverdi si stanno ritrovando quotidianamente presso la struttura del Reggio Village, agli ordini del prof. Francesco Alati, che affianca la riconfermata guida tecnica e dello spogliatoio Massimo Di Lorenzo nella cura della preparazione atletica. Dopo i primi giorni di lavoro, la dirigenza ha provveduto ad organizzare il primo test amichevole, che si è disputato martedì con il Gallina: risultato di 2-0. Durante gli ultimi allenamenti, è divenuta costante la presenza dell’attaccante Antonio Crisalli, il quale nella tarda serata di ieri ha messo ufficialmente nero su bianco.

Il bomber reggino, classe 1992, ha un curriculum di categoria superiore. Cresciuto in Eccellenza nella Gallicese, esplode con la maglia dell’Hinterreggio in Serie D, con la quale vince il campionato e arriva tra i professionisti, raggiungendo così un traguardo storico e segnando anche nelle seguenti stagioni con grande regolarità per i colori biancazzurri. Poi conquista una salvezza con la Reggio Mediterranea e una promozione in Eccellenza con il Soriano, prima di una sfortunata parentesi con l’Aurora Reggio. In mezzo anche una proficua esperienza biennale con la maglia del Bocale.

Proprio dalla realtà jonica del presidente Cogliandro, è arrivata la classica ciliegina sulla torta, che risponde al nome di Antonio Laurendi, centrocampista classe 1986, ex Modica, Adrano, Hinterreggio e negli ultimi anni colonna biancorossa, fresco di promozione in Eccellenza proprio col Bocale e deciso adesso a cercare nuovi stimoli. Tante le richieste pervenute nei confronti del giocatore, con il quale il San Giorgio ha raggiunto un accordo di massima nella serata di giovedì. E’ fatta quindi per l’arrivo di un altro top player che si aggiunge ai Nicolò, Manglaviti, D’Ascola, Crisalli e ai Borghetto.

Il San Giorgio comunica pertanto di aver concluso il proprio mercato, restando però sempre attento a cogliere altre eventuali opportunità che si potrebbero presentare. Per la firma di due portieri è soltanto questione di ore. Poi verrà diramato l’elenco completo, oltre al seguente. Questa la rosa attualmente al lavoro: Amaddeo, Borghetto D., Borghetto N., Borghetto T., Caracciolo, Caridi Adr., Caridi Ant., Caridi G., Condemi, Chetri, Crisalli, D’Ascola, Errigo, Laurendi, Libri A., Libri G., Luvarà, Mandalari, Marcianò, Mauro, Mellace, Nicolò D., Nicolò L., Nocera, Puntillo, Raiola, Sarica, Tchantura, Zavettieri. La dirigenza e la squadra si presenteranno ufficialmente la prossima settimana.