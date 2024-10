Calcio – Salernitana, i giocatori: ‘Se l’AIC chiede lo sciopero, lo sosterremo’

Ricorsi e controriscorsi, play out si, play out no. Siamo alle solite altro che nuove regole e cambio radicale del calcio italiano. Con le squadre praticamente in vacanza arriva il ribaltamento di una precedente sentenza che rimette tutto in discussione e così in serie B, dopo il ritorno dei rosanero del Palermo inizialmente retrocessi in serie C, una tra Salernitana e Venezia dovranno salutare il campionato dopo il doppio spareggio previsto per il 5 e 9 giugno.

Ma ovviamente le società non ci stanno ed anche i calciatori hanno fatto sentire il proprio pensiero, quelli della Salernitana attraverso una nota dopo l’incontro con l’AIC.

“All’esito dell’incontro tenutosi oggi con il Rappresentante dell’A.I.C. Danilo Coppola, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità circa la disputa dei playout. A tale proposito abbiamo chiesto al Rappresentante di valutare a livello di sigla sindacale tutta la complessa vicenda. Nell’occasione abbiamo manifestato ai colleghi del Venezia tutta la nostra solidarietà e nelle more in cui l’A.I.C. decidesse di indire uno sciopero al fine di ottenere l’annullamento dei playout noi lo sosterremo com’è giusto che sia altrimenti siamo pronti a scendere in campo nelle date stabilite dalla Lega ovvero il 5 e il 9 giugno prossimi”.