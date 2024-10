Calcio – Salernitana prima, nonostante le contestazioni. Lotito risponde ai tifosi

Tre partite sette punti per la compagine di mister Castori, partita tra mille polemiche e contestazioni in questa nuova stagione. All’Arechi di Salerno, per la sfida poi vinta contro il Pisa, c’era anche il presidente Claudio Lotito che sollecitato sulle critiche ricevute dai tifosi granata ha dichiarato: “Non faccio polemiche, non sono abituato a farne. I tifosi facessero i tifosi, il presidente facesse il presidente. Devono parlare delle cose che gli appartengono e tifare la squadra del cuore nel rispetto delle regole. Non consentirò mai ai tifosi di sostituirsi alla società”.

Sicuramente la squadra ha dimostrato di essere compatta, determinata, volitiva e tonica. Questa squadra ha qualità tecniche ma anche ‘cazzimma’ come si dice a Napoli. Ci sono le condizioni per fare ottimo campionato. Bisogna giocare tutte le partite ma sono molto soddisfatto della prestazione, spero che la squadra prosegua su questa linea”.