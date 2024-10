Calcio: Sampdoria, Pippo Sapienza già ai saluti. Raggiunge Inzaghi?

“Cambio in vista alla guida della comunicazione della Sampdoria. Le strade tra Giuseppe Sapienza (chiamato la scorsa estate in blucerchiato per ricoprire il ruolo di direttore della comunicazione e delle pubbliche relazioni) e il club di Corte Lambruschini dovrebbero dividersi oggi: l’annuncio è atteso nelle prossime ore.

Sapienza aveva sposato il progetto Sampdoria dallo scorso luglio sotto la nuova gestione Radrizzani – Manfredi.

Nel futuro di Sapienza ora ci potrebbe essere la Salernitana del neo allenatore Filippo Inzaghi, i due hanno collaborato ai tempi della Reggina nella stagione 2022/2023“.

fonte: telenord.it