Calcio, San Luca: ‘A fine partita nessuna scena da Far West’

“Alla fine della partita, falsata da un errore arbitrale che ha determinato il risultato finale e penalizzato la nostra squadra, come si può evincere dalle varie immagini, in campo così come sugli spalti, non si sono verificate scene “da Far west” o di altro tipo, come invece raccontato da alcuni giornali on line. Le persone che si trovavano in campo alla fine della partita, non erano tifosi del San Luca ma dirigenti delle due squadre, e in numero maggiore, come succede sempre a San Luca in occasione delle gare interne, rappresentanti delle forze dell’ordine, incaricati di garantire l’ordine e la sicurezza come da protocollo.