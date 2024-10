Scienza: ‘Reggina unica squadra regolare. Il Bari? Dovrà salvaguardare il secondo posto’

Una grande opportunità sprecata per il Monopoli, inaspettatamente sconfitto in casa dalla Sicula Leonzio e quindi fermato a quota 51 punti in classifica. Una eventuale vittoria avrebbe portato i ragazzi di Scienza ad un punto dal Bari, stoppato a Cava. Le dichiarazione del tecnico del Monopoli a fine gara, riprese da tuttobari.com: “Il Bari è favorito ma potevamo toglierle delle certezze. Vincendo gli avremmo messo una pressione enorme perché loro mercoledì giocano a Terni. Tuttavia sarebbe rimasta ugualmente la favorita, il Bari ha una squadra importante e completa in tutti i reparti, la più attrezzata. Ogni settimana l’inerzia del campionato cambia. Ad oggi l’unica squadra regolare è la Reggina, ha dimostrato di essere meritatamente prima, è l’unica che continua a marciare forte. Anche il Bari deve rivedere un po’ le cose, diventa difficile attaccare il primo posto. Forse dovrà pensare di più a salvaguardare il secondo, anche perché noi, Ternana e Potenza ci proveremo fino all’ultimo. Mercoledì è un turno chiave, la classifica potrebbe cambiare. Chi esce forte, ha grosse chance di arrivare in fondo bene”.

