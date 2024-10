Calcio – La Segato piazza un altro colpo. Un giovane alla Fiorentina

In maglia viola ritroverà due ex compagni di squadra

La Segato piazza un altro colpo, Francesco Palamara, anno 2005, centrocampista è stato ceduto alla ACF Fiorentina, dove troverà Favasuli e Siena, ceduti lo scorso anno.

Francesco Palamara, da cinque anni alla Segato, è stato seguito da numerose società di serie A.

“Francesco, afferma un felicissimo Agostino Cassalia, aveva dietro tante società, come al solito, ci siamo confrontati con i genitori, per metterli nelle condizioni di fare la scelta che ritenevano più giusta per il loro figlio. Certamente il fatto ritrovare Siena e Favasuli ha anche un po influito.

Ci preme ringraziare i genitori che hanno fatto tanti sacrifici pur di non fare mancare mai Francesco agli allenamenti. Dopo Dragà e Benedetto, ceduti al Bologna e Mammone ceduto alla Ternana, Palamara è il quarto 2005 ceduto in questa stagione, che riteniamo non ancora conclusa in uscita. Mi corre l’obbligo di fare i complimenti a tutto lo staff tecnico per l’ottimo lavoro svolto“.