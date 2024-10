Calcio, Segato: ceduto un giovane all’Entella

Un altro colpo per la società reggina presieduta da Agostino Cassalia

Mercato in fermento in casa Segato, che malgrado il Covid 19, lavora per la cessione dei giovani talenti della propria “cantera”:

La società del presidente Agostino Cassalia, ha raggiunto l’accordo con la società Entella per la cessione a titolo definitivo del calciatore Gabriele Mercurio anno 2006.

“Gabriele, afferma Agostino Cassalia, è un esterno destro che può ricoprire indifferentemente i due ruoli di fascia alto o basso. Dotato di elevate capacità tecniche e corsa, oltre che di ottimo dribbling e calcio.

Gabriele era seguito da parecchie società ed è stato in prova alla Juventus, al Sassuolo e alla Spal, con questa ultima società ha disputato anche un torneo.

L’Entella ha seguito con attenzione Gabriele, e prima dello stop dei campionati aveva mandato un invito.

Visto il perdurarsi dello stop ha fatto formale richiesta che ha trovato il consenso dei genitori

Un grosso plauso a tutto lo staff tecnico della Segato ed in particolare al mister Demy Cassalia“