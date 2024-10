Calcio: Segato, un altro giovane reggino spicca il volo. Per Pellicanò c’è la Fiorentina

La soddisfazione del presidente Cassalia per l'ennesima operazione in uscita

Continua il mercato in uscita della Scuola Calcio Segato, che cede a titolo definitivo Antonino Pellicanò, attaccante anno 2006 punto di forza della Under 15 del mister Demetrio Cassalia.

Ancora un colpo della società del presidente Agostino Cassalia, ormai punto di riferimento delle società professionistiche che investono nel settore giovanile.

“Antonino, afferma Agostino Cassalia, ha svolto tutta la trafila alla Segato partendo dalla categoria Pulcini, negli ultimi due anni, ha avuto una crescita esponenziale, tanto da essere attenzionato dalle più importanti società di serie A quali Juventus, Milan, Bologna, Parma, Spal, Cagliari, il covid ha un pò rallentato le procedure di valutazione.

Nell’ultimo periodo abbiamo ricevuto numerose richiesta per Pellicanò che, come di solito, condividiamo con la famiglia, ed appunto la famiglia ha optato per il progetto Fiorentina del direttore Valentino Angeloni.

Il mercato in generale e sopratutto quello dei giovani, ha subito una interruzione per via delle ancora indefinite modalità di gestione dei convitti, comunque abbiamo numerose trattative in atto che speriamo a breve di definire”.