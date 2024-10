Calcio serie B: abbonamenti sottoscritti, la classifica attuale. Comanda il Genoa

Una serie B che si preannuncia più affascinante e spettacolare che mai. Tantissime le società blasonate che vi partecipano, altrettante quelle che puntano al salto di categoria, anche se alla fine, saranno sempre e solo tre le promozioni. Ed è già sfida anche per quello che riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti con il Genoa che, nonostante la cocente ed inaspettata retrocessione, ha registrato la straordinaria risposta dei suoi sostenitori. Una sorta di graduatoria che riguarda le primissime posizioni, è stata stilata dai colleghi di TMW:

“Vola la campagna abbonamenti del Genoa. Nonostante la retrocessione in Serie B infatti la passione del tifo rossoblù non si è spenta con già 16mila tessere staccate finora, un numero da far invidia anche a diversi club di Serie A e che permette al club ligure di guidare la classifica della serie cadetta. Al secondo posto dietro il Genoa infatti al momento si piazza il neo promosso Palermo che ha superato i 9mila abbonamenti venduti seguiti poi da Benevento con circa 5800 e poi Parma, Bari e Modena che hanno superato quota quattromila“.