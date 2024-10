Calciomercato Reggina: dopo Santander e Gori, altro nome per l’attacco

Sembra non volersi fermare la Reggina in questo calciomercato. Non si contano più le operazioni in entrata effettuate fino al momento ed in attesa che ci si muova anche per quelle in uscita, spunta un nome nuovo per l’attacco, mentre si attendono le ufficializzazioni per Santander e Gori. Secondo quanto riportato da TMW, la società starebbe valutando per il reparto offensivo Sekou Gassama, attaccante classe ’95 rientrato al Real Valladolid dopo l’esperienza in prestito al Malaga. Nell’ultima stagione, il calciatore di nazionalità senegalese, ha collezionato 22 presenze e 3 reti nella Segunda División. Tra i partenti negli ultimi giorni si è aggiunto il nome di Adriano Montalto.

