Calcio, serie B: pronti, via e già la prima panchina potrebbe saltare

Dopo due giornate di campionato, allenatori in discussione

Due giornate di campionato in serie B, con il Cittadella unica formazione ad aver conquistato sei punti. Tre dei quali nel posticipo contro il Brescia, squadra retrocessa dal massimo campionato e affidata per quello che riguarda la guida tecnica all’esperto Luigi Delneri. Il solo punto conquistato e la batosta subìta proprio in terra veneta, potrebbe costare già molto cara all’allenatore, visto che da Brescia parlano insistentemente di un possibile esonero con un ritorno di Lopez. Queste sarebbero le intenzioni del presidente Cellino.