Calcio, serie B: Monza fermato in casa. Il programma della giornata

Reggina a Salerno per riprendere da come si è finito

Il Monza non va oltre il pareggio casalingo contro la Spal. La compagine guidata da Brocchi, giudicata dai più come una super corazzata, non è andata oltre la parità, nel contesto di una gara molto combattuta e non bellissima sul piano dello spettacolo. Chi conosce bene questo campionato ritiene sia complicato, duro e difficile ed il primo banco di prova per una squadra costruita per vincere, ne è stata la dimostrazione. Di fronte la Spal retrocessa dal campionato di serie A, con tanti elementi confermati e quindi una intelaiatura robusta e di qualità. Decisivo il rigore sbagliato dai brianzoli allo scadere, generosamente concesso dall’internazionale Orsato.

Questo il resto della giornata che si svilupperà tra oggi e domani:

Monza – Spal 0-0

Brescia – Ascoli ore 14

Cosenza – V. Entella ore 14

Frosinone – Empoli ore 14

Lecce – Pordenone ore 14

Pescara – Chievo ore 14

Salernitana – Reggina ore 14

Venezia – Vicenza ore 16

Domenica 27 settembre

Cremonese – Cittadella ore 15

Reggiana – Pisa ore 21