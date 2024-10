Calcio Serie B: ultima giornata da brividi. Programma e classifica

Bella, entusiasmante e sorprendente come sempre, la serie B anche in tempi di covid ha confermato queste sue caratteristiche. Con Benevento e Crotone già promosse nella massima serie, ancora incertezze per gli ultimi posti in griglia play off, ma soprattutto in zona retrocessione. Questo il programma della giornata:

Ascoli – Benevento

V. Entella – Cittadella

Trapani – Crotone

Livorno – Empoli

Cosenza – Juve Stabia

Venezia – Perugia

Chievo – Pescara

Frosinone – Pisa

Cremonese – Pordenone

Salernitana – Spezia

CLASSIFICA

Benevento 83

Crotone 68

Spezia 58

Pordenone 57

Cittadella 55

Chievo 53

Pisa 53

Frosinone 53

Salernitana 52

Empoli 51

Cremonese 48

V. entella 48

Venezia 47

Ascoli 46

Pescara 45

Perugia 45

Cosenza 43

Juve Stabia 41

Trapani 41

Livorno 21