Calcio serie C: cambia la capolista, crollo della Ternana. Ammucchiata al vertice

Aspettando Bari-Reggina, il girone C dimostra ancora una volta il suo grande equilibrio con risultati che ribaltano i pronostici come quello che ha visto soccombere la Ternana in casa contro il Monopoli. Equilibrio soprattutto nella parte alta dove il Catanzaro è momentaneamente in testa solitario, mentre prosegue la marcia di Avellino e Potenza.

QUARTA GIORNATA

Casertana – Rieti 6-1

Catania – Viterbese 1-0

Paganese – V. Francavilla 2-2

Teramo – Cavese 2-0

Ternana – Monopoli 0-2

Bisceglie – Potenza 0-3

Catanzaro – Sicula Leonzio 3-1

AZ Picerno – Avellino 2-3

Vibonese – Rende 3-0

Bari – Reggina lunedi ore 20.45

CLASSIFICA

Catanzaro 10

Potenza 9

Catania 9

Ternana 9

Avellino 9

Reggina* 7

Casertana 7

AZ Picerno 7

Viterbese 6

Monopoli 6

Bari* 6

Paganese 5

Vibonese 4

Bisceglie 4

Francavilla 3

Teramo* 3

Cavese 2

Sicula Leonzio* 1

Rende 0

Rieti 0

*Una partita in meno