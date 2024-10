Calcio serie C – Catanzaro, che batosta. Il programma e la classifica

Altra giornata di particolare interesse in serie C con incontri che aprono una settimana in cui si scenderà in campo anche di mercoledi. Intanto ieri due anticipi con il crollo del Catanzaro, prossimo avversario della Reggina, sul campo del Francavilla. Questo il programma:

Rieti – Teramo 0-2

V.Francavilla – Catanzaro 4-0

Cavese – Bari

Reggina – Paganese

Viterbese – Potenza

Monopoli – Sicula Leonzio

Catania – Ternana

Rende – Avellino 17,30

AZ Picerno – Bisceglie 17,30

Casertana – Vibonese 17,30

CLASSIFICA

Reggina 60

Bari 54

Monopoli 51

Ternana 48

Potenza 46

Catanzaro 42

Teramo 40

Catania 37

V. Francavilla 37

Viterbese 35

Paganese 34

Cavese 33

Vibonese 32

Casertana 31

Avellino 31

AZ Picerno 26

Sicula Leonzio 19

Bisceglie 19

Rende 17

Rieti 12