Calcio, Schira: ‘In serie C quattro squadre in difficoltà’

Si resta alla finestra per capire come andrà a finire, spettatore interessato è anche il Milan

“L’arrivo della stagione primaverile nella terza serie non è quasi mai accompagnato da notizie rassicuranti sul fronte dei club. Siamo solamente alla terza settimana di marzo e ci sono già quattro società di Serie C in difficoltà e il cui futuro appare tutto da scrivere. Aria pesante ad Alessandria dove quest’anno è accaduto di tutto. Un via vai di soci, dirigenti e presidenti da montagne russe. La sensazione è che non sia ancora finita.

Intanto l’ex patron del Casale Franco Pastorello potrebbe lasciare la Valenzana (ha quote di minoranza) per rilevare i grigi. Toccherebbe a lui far ripartire il giocattolo dai Dilettanti dopo la retrocessione (la salvezza appare ormai un miracolo…). Primi contatti avviati. L’ennesima svolta e colpo di scena di una stagione, che – comunque vada – resta da dimenticare…

Annata da incubo anche in quel di Brindisi, dove si naviga a vista. Gli stipendi non pagati di gennaio e febbraio più i 4 punti di penalizzazione hanno dato il colpo di grazia a una squadra in crisi e il cui futuro appare decisamente nebuloso. La retrocessione sul campo sembra (quasi) certa. A rischio anche la ripartenza dalla D, con la formazione pugliese che potrebbe aver grossi problemi ad iscriversi e avviare un nuovo corso dall’Eccellenza. Più che quella sul campo si cerca la salvezza societaria per evitare di cancellare in un amen tutto quanto di buono era stato fatto negli ultimi anni…

PS Ci sono un club del Nord e uno del Centro Italia in vendita e grossa difficoltà. Da qui a giugno potrebbero passare di mano. Qualora non accadesse, il loro futuro potrebbe essere tutt’altro che roseo. Col Milan spettatore interessato. In caso di complicanze a livello di iscrizione, i rossoneri potrebbero veder ammessa la formazione rossonera Under 23 al campionato di Serie C 2024/25″.

fonte: tuttoC