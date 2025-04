Reggio, Tiziana Frittelli al vertice del GOM: ‘Ecco perchè ho accettato l’incarico. Vi racconto il primo giorno…’

Si dichiara entusiasta e orgogliosa di lavorare a Reggio Calabria. Viterbese, due lauree, con una grande esperienza alle spalle nel settore sanitario. Per sei anni presidente nazionale di Federsanità, ha ricoperto incarichi di direzione di struttura complessa come direttrice del servizio personale al San Camillo – Forlanini e poi, presso il Policlinico Tor Vergata di Roma, come direttrice del dipartimento delle risorse umane e relazioni sindacali.

È stata consulente del Siveas, cabina di regia del ministro della salute per le Regioni in piano di rientro e ha lavorato all’aggiornamento del piano anticorruzione in sanità. Oggi è alla guida del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, grazie al presidente Roberto Occhiuto che l’ha scelta proponendole il nuovo incarico.

Il neo commissario Frittelli: ‘Orgogliosa e felice di essere qui’

La incontriamo all’interno della sua stanza che affaccia sullo Stretto, all’interno del GOM.

“Sono molto felice di essere qui. Il colloquio con Occhiuto a Roma è durato molto poco. Lui mi ha detto che mi aveva selezionata esclusivamente per il mio CV e per la mia storia professionale. E’ stato un ingaggio nel quale l’unico obiettivo che mi è stato dato è quello di migliorare l’assistenza del GOM senza condizionamenti di alcun tipo. Mi pare un’ottimo punto di partenza, quasi una benedizione”.

Solare, determinata e con tanta voglia di migliorare l’organizzazione della struttura ospedaliera la dott.ssa Frittelli ci spiega i motivi che l’hanno spinta ad accettare il nuovo incarico.

“Ho accettato la sfida perchè ho sempre gestito aziende ospedaliere. Non avrei ad esempio accettato un incarico su aziende sanitarie territoriali. Ritengo di aver maturato l’esperienza necessaria per poter fare bene anche qui”.

GOM oggi: pro e contro

Quali sono oggi le condizioni della struttura ospedaliera? Quali i pro, quali i contro?