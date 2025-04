Calcio: prima la festa, poi la rissa. Scontri fra tifosi nel quartiere Sambiase

La Vigor Lamezia he festeggiato la promozione in serie D

Indagini in corso a Lamezia Terme da parte dei Carabinieri della Compagnia cittadina in seguito ad una rissa scoppiata nella serata di ieri nel quartiere Sambiase, nella zona ovest della città.

Dalle poche notizie trapelate, da parte degli inquirenti infatti vige uno stretto riserbo, alcuni gruppi di tifosi delle due squadre cittadine, Sambiase e Vigor Lamezia, si sarebbero scontrati fisicamente al termine dei festeggiamenti per la promozione in serie D conquistata matematicamente dalla Vigor dopo la vittoria ottenuta sul campo del Praia a mare.

Al momento sarebbero in corso verifiche e accertamenti da parte dei militari.

Non si escludono a breve provvedimenti cautelari nei confronti di quanti, tra i partecipanti alla rissa, sarebbero stati identificati dai carabinieri intervenuti nella zona degli scontri.

fonte: ansa