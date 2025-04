Reggina: questo gruppo di calciatori merita una grande cornice di pubblico

Ancora due partite al Granillo. La prossima contro la Nissa, per accorciare le distanze dalla vetta

Sono adesso 14 le vittorie della Reggina sotto la nuova gestione Trocini, rispetto alle 18 gare disputate. Rimane il rammarico per quei secondi quarantacinque minuti in cui la squadra, avanti di una rete, si è fatta prima raggiungere e poi superare dal Siracusa, un risultato, quello finale, che oggi purtroppo risulta decisivo.

Da quel momento, nonostante la batosta micidiale, la squadra ha ripreso la sua marcia e non si è più fermata collezionando ben 7 successi di fila, dimostrando forza, carattere e uno straordinario attaccamento alla maglia. E sono in modo particolare questi aspetti che hanno colpito l’intera tifoseria che oggi riconosce al gruppo di calciatori uno spirito che non si vedeva da tanti anni. La speranza rimane sempre quella di poter effettuare il sorpasso anche se le giornate che mancano sono davvero poche e chiaramente le possibilità diminuiscono.

E allora dimostramola con i fatti questa riconoscenza a prescindere da quello che accadrà, si ritorni allo stadio in gran numero così come è stato per la sfida con gli aretusei. Mancano quattro giornate alla fine del campionato e due di queste si giocheranno al Granillo.

La prossima contro la Nissa, con il riposo forzato del Siracusa, potrebbe portare in caso di vittoria la Reggina a meno uno e per farlo serve la spinta e la partecipazione di tutti. Reggio dia una grande risposta forte perchè, come tutti ripetono da tempo, questi ragazzi se lo meritano.