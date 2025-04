Reggina: per Trocini un’altra espulsione e la battuta sugli arbitraggi…

Dovesse, come tutti si spera, riuscire a conquistare la promozione diretta, nessun dubbio che la Reggina se la stia guadagnando con fatica, sudore, contro tutto e contro tutti. E lo dice molto chiaramente mister Trocini espulso per la seconda trasferta consecutiva, ma questa volta a suo avviso ingiustamente: “Urlavo con Puntoriere che ogni palla si buttava a terra per perdere tempo. A Scafati è stato giusto mandarmi via, questa volta no.

Il passaggio sugli arbitri

Con gli arbitri non siamo fortunatissimi, ha dichiarato a radio Febea, uno dei due gol era regolare perchè il loro difensore è andato per impattare sul pallone, ma noi siamo più forti di tutto, anche di avversari che spezzettano il gioco, perdono tempo”.