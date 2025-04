Reggina, si aggiunge un nuovo record. Bravi tutti ma ancora non basta

Sui social e non solo si scatenano rabbia e contestazione dei tifosi amaranto per il rigore concesso al Siracusa

Sui social i commenti dei tifosi sono unanimi. Si spera ovviamente nel sorpasso ma tutti, veramente tutti, riconoscono a questa squadra senso di appartenenza, sacrificio, voglia di lottare fino all’ultimo istante, elementi questi che dalle nostre parti non si ricordano da tanto tempo con questa intensità.

La Reggina spinge, non molla, undici vittorie dovevano essere dopo quella tremenda batosta interna contro il Siracusa e siamo arrivati a sette, ne mancano quattro, poi si vedrà come andrà a finire. Nel frattempo questo straordinario gruppo raccoglie il consenso della gente e in occasione della trasferta di Pompei ha portato a 20 i marcatori differenti nel corso della stagione. Un numero elevato se si considera che sono 55 i gol totali fino al momento. Alla lunga lista di calciatori che hanno realizzato almeno una rete, si sono aggiunti Capomaggio (ne aveva messi a segno 5 con il Città di S. Agata) e Grillo, solitamente assistman e adesso autore di una prodezza da vero attaccante.

La rincorsa continua “fino all’ultima goccia di sudore“, così come ha detto mister Trocini. Domenica il Siracusa riposa e la Reggina torna al Granillo con la Nissa. C’è l’opportunità di accorciare ancora e magari a meno uno si avverte un pò più di pressione. Intanto, sempre sui social e non solo, si è scatenata la rabbia e la contestazione dei tifosi amaranto per il rigore concesso agli aretusei. Nessun commento, ma per chi non lo avesse ancora fatto, lo invitiamo a guardare le immagini…