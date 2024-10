Calcio serie C, Ghirelli: “E’ cambiato tutto, domani i gironi’

59 squadre iscritte in attesa dei ricorsi. Nessuna novità sulla suddivisione

Regole più rigide, voglia di dare un taglio netto con il recente passato. In occasione del 60° anniversario della serie C, il presidente Ghirelli parla di calendari e suddivisione dei gironi, queste le sue dichiarazioni in merito riportate da TuttoC.com:

“Non ricordo il passato. È proprio cambiato tutto: l’anno scorso eravamo ancora a discutere quali società dovessero presentare l’iscrizione al campionato. Oggi, invece, ci sono cinquantanove squadre. Ci sono dei ricorsi, vedremo se si arriverà a sessanta. Faccio un esempio: Foggia, Palermo, Albissola è un’altra cosa rispetto al passato, è l’ultima coda di una situazione completamente diversa. Con le regole dello scorso anno forse sarebbero rientrate. Per la Viterbese so che sono molto avanti, spiace perdere Camilli: ci stanno lavorando. L’Avellino è iscritta, al momento interessa questo: fa parte della storia del calcio italiano”.

Il 25 al salone del CONI saranno svelati i calendari, domani probabilmente si faranno i gironi. Per il futuro dovremo pensare a gironi nazionali, quando avremo una sostenibilità maggiore. Quanto sollevato dal Renate è una bella idea, ma non possiamo farcela ora. Speriamo di poterlo fare a breve. La Lega Pro è quella che ha lavorato di più sulle riforme, non perde tempo”.