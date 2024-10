Calcio serie C, Ghirelli: ‘Anche noi avremmo voluto giocare, ma…’

Si è tenuto il secondo incontro CAN C e club di Lega Pro, a distanza di poco più di due mesi dal precedente.

Il confronto è stato esteso oltre che ai presidenti anche ai capitani, agli allenatori, ai segretari, ai team manager, ai direttori e ai collaboratori dell’area tecnica. Per il presidente della Lega Pro Ghirelli c’è stato modo di tornare sullo sciopero della categoria indetto per sabato 21 e domenica 22 dicembre e che ha fatto molto discutere:

“Il campionato è interessante, di qualità e ha registrato numeri di rilievo: sono raddoppiati gli abbonati negli stadi e sono aumentati anche gli spettatori di Serie C Tv.

Siamo la Lega della formazione e abbiamo l’ obbligo di accompagnare la crescita .

Anche noi avremmo voluto scendere in campo, ma il tema fondamentale per il calcio e per i nostri presidenti, in particolare, è la sostenibilità economica e ne decreta il futuro”.