Reggina, Denis: ‘Non c’è solo il Bari come diretta concorrente’

Il campionato si ferma. La Reggina chiude il girone di andata in testa alla classifica e, come detto, dopo aver messo uno dietro l’altro tantissimi record. Tra i giocatori più in forma dell’ultimo periodo c’è German Denis, l’attaccante argentino divenuto assoluto protagonista delle ultime due gare con il rigore realizzato contro la Viterbese, il gol del pareggio contro la Sicula Leonzio e l’assist vincente per Reginaldo sempre in terra siciliana. Nell’intervista rilasciata a Gazzetta del Sud, uno dei passaggi si riferisce alle possibili avversarie degli amaranto nella lotta al vertice: “Non c’è solo il Bari, perché diverse altre squadre possiedono un organico importante. La Ternana e il Potenza hanno un ottimo e chi ci tallona ci proverà sino alla fine. Il Bari si rafforzerà a gennaio, ma noi guarderemo sempre in casa nostra”.

