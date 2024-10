Calcio serie C – Classifiche a confronto con la scorsa stagione. Reggina impressionante

A conclusione del girone di andata, i colleghi di TuttoC.com hanno stilato la classifica del campionato di serie C girone C, mettendo a confronto il bottino di punti conquistato e la differenza rispetto a quello della passata stagione, tenuto conto che nel precedente campionato il girone era inizialmente di 19 squadre e poi sceso a 18 dopo il ritiro del Matera.

GIRONE C

Reggina 49 (+26)

Bari 39 (in Serie D)

Potenza 39 (+14)

Monopoli 37 (+7)

Ternana 37 (+6)

Catanzaro 29 (-5)

Catania 28 (-6)

Avellino 26 (in Serie D)

Vibonese 26 (=)

Teramo 25 (+5)

Casertana 25 (+2)

Viterbese 24 (+6)

Paganese 24 (+19)

Virtus Francavilla 22 (+3)

Cavese 22 (-3)

Picerno 17 (in Serie D)

Bisceglie 14 (+2)

Rende 13 (-18)

Rieti 12 (=)

Sicula Leonzio 11 (-9)

