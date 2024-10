Calcio serie C – Il Catanzaro torna al successo. Le partite della giornata e la classifica

Sempre più interessante, sempre più avvincente il campionato di serie C. In campo per la tredicesima giornata, occhi puntati al Viviani per il big match tra il Potenza e la Reggina. Intanto nell’anticipo del sabato il Catanzaro è tornato alla vittoria battendo al Ceravolo l’Avellino, primo successo per il tecnico Grassadonia. Questo il programma della giornata e la classifica:

Catanzaro – Avellino 3-1

Bari – Vibonese ore 15

Paganese – Catania ore 15

Rende – Monopoli ore 15

Rieti – V. Francavilla ore 15

Sicula Leonzio – Cavese ore 15

Ternana – Az Picerno ore 15

Casertana – Viterbese ore 17,30

Potenza – Reggina ore 17,30

Teramo – Bisceglie 17,30

CLASSIFICA

Reggina 28

Potenza 24

Ternana 23

Bari 22

Monopoli 22

Viterbese 20

Catanzaro 20

Teramo 18

Casertana 17

Catania 17

V. Francavilla 16

Paganese 16

Vibonese 16

Avellino 14

AZ Picerno 13

Cavese 13

Rieti 11

Bisceglie 10

Rende 6

Sicula Leonzio 6