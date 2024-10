Calcio serie C – Definito il percorso dei play off e la formula delle promozioni

Tra le tante cose discusse e decise nella giornata di ieri, oltre al regolamento della formula play out, si è ovviamente stabilito anche il criterio per quello che riguarda i play off e soprattutto l’epilogo degli stessi. A differenza degli anni passati, l’ultimo atto non si giocherà in campo neutro, così è stato stabilito dal Consiglio Federale.

Visto che le promozioni da 4 sono passate a 5, saranno promosse in serie B le vincitrici di ogni girone (3), mentre tramite i play off le due squadre che si aggiudicheranno la Final Four.

In pratica, le quattro formazioni che giungeranno alla fase finale, si affronteranno con incontri di andata e ritorno ed in caso di parità nei due match, sono previsti i supplementari ed eventualmente i rigori. Le vincenti saranno promosse in serie B.

