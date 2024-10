Calcio serie C – Un’altra penalizzazione per il Rieti. La nuova classifica

Stipendi non pagati per quello che riguarda il bimestre luglio-agosto 2019 e per il Rieti la classifica dopo la seconda penalizzazione diventa parecchio pesante. In virtù di questi altri quattro punti tolti alla compagine reatina, questa la nuova graduatoria:

Reggina 49

Bari, Potenza 39

Monopoli, Ternana 37

Catanzaro 29

Catania 28

Vibonese, Avellino 26

Casertana, Teramo 25

Paganese, Viterbese 24

V. Francavilla, Cavese 22

Picerno 17

Bisceglie 14

Rende 13

Sicula Leonzio 11

Rieti 8*

*5 punti di penalizzazione