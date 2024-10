Calcio, serie C: la notizia è la sconfitta del Catanzaro. Intanto Corazza…

Dopo ventisette giornate di campionato il Catanzaro cade nella partita meno attesa. Il testa coda con la Viterbese ha premiato i padroni di casa capaci di superare la capolista e lasciare così l’ultimo posto in classifica. Il match ha visto i giallorossi sempre dominanti nel loro gioco, ma questa volta, la prima in stagione, non sono riusciti a raccogliere punti. La squadra di Vivarini rimane comunque saldamente al comando della graduatoria con dieci punti di vantaggio sul Crotone, fermato in casa dal Foggia. 68 i gol realizzati, solamente 10 quelli subìti. Un passo falso, insomma, che non intacca nulla rispetto alla scalata verso la serie B, se non il fastidio di aver perso l’imbattibilità.

Nell’altro girone, quello B, il Cesena di Mimmo Toscano ha ripreso la marcia e da qualche settimana vince e convince. 4-2 sul campo dell’Imolese ed ancora in gol il solito Corazza che, con le 15 reti realizzate, supera il bottino di gol messi a segno con la maglia della Reggina (14), ma ricordando che in quella stagione, causa covid, il campionato si è interrotto ad otto giornate dalla conclusione.