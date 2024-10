Calcio Serie C – La Viterbese vince la Coppa Italia, delusione per il Monza di Berlusconi

Era terminata con il vantaggio di 2-1 per il Monza il match di andata della finale di Coppa Italia. La Viterbese, rischiando moltissimo tra scelte fatte in campionato ed esonero del tecnico Calabro, ha puntato tutto su questa partita ed alla fine si può dire abbia fatto bene.

Il gol vittoria per i laziali arriva al minuto 92 con Atanasov, utile per regalare un trofeo ed una grandissima soddisfazione alla società del presidente Camilli, oltre alla possibilità di agganciare i play off, saltando addirittura due turni. Per mister Rigoli la gioia per aver conquistato un trofeo in tempo record.

Una curiosità. Paghera, che nello scorso gennaio ha rifiutato la Reggina per accasarsi a Terni, con la sua squadra sperava nella vittoria del Monza per entrare dentro la griglia come undicesima. Non è stato così, Ternana fuori.

Nulla cambia nel girone C, visto che la Viterbese era fuori dalla griglia e di conseguenza non ha liberato alcun posto.